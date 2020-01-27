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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40

Son dakika: 'da çökme riski olan bir bina boşaltılmıştı! 5 katlı bina yıkılıyor

Son dakika haberi! 'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki in ardından, Mahallesi'nde çökme riski olan 5 katlı bir bina boşaltıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından binanın kontrollü yıkımına başlandı.

Elazığ'da 5 katlı bina yıkılıyor

'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki in ardından Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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İtfaiye ve ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Tüm tedbirlerin ardından Altunbaş Apartmanı yıkılmaya başlandı.


AFAD: SİVRİCE'DE 45 VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, 41 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFADdan alınan bilgilere göre göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.



Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.

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