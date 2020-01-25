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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 10:34

Son dakika: ’de bot içerisindeki 14 düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... 'nin ilçesi açıklarında 14 düzensiz yakalandı. İçlerinde 4 çocuk ve 1 kadın bulunan göçmenler Müdürlüğüne gönderildi.

Bot içerisindeki yakalandılar! Tam 14 kişi
'in Boztepe Burnu açıklarında, la ile sınırı yasa dışı yollarda geçmeye çalışan grubu, görevli Mobil Radarı tarafından fark edildi. Radarda tespit edilen noktaya giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki uyruklu 1'i kadın, 4'ü ise çocuk, toplam 14 düzensiz göçmen yakalanarak İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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