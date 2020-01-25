25 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi, Elazığ ve Malatya'da dün yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte 25 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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25 OCAK AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.25 19:18:12 39.0325 27.8193 2.6 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:48:54 39.0712 27.8467 12.1 -.- 1.6 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:48:37 38.5198 39.3735 2.6 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 18:46:23 39.0103 27.8405 10.2 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:40:31 38.4212 39.2132 14.0 -.- 1.6 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 18:36:27 39.0838 27.8142 14.9 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:30:46 38.1662 38.7297 5.1 -.- 2.0 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 18:30:04 39.0252 27.8528 7.4 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:26:56 39.0085 27.8097 2.6 -.- 1.7 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:25:45 38.4118 39.0880 13.5 -.- 2.2 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 18:23:40 39.0783 27.8085 18.2 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:23:36 38.3260 39.1293 16.8 -.- 2.5 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 18:22:42 38.3933 39.0632 5.0 -.- 2.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 18:21:33 38.3232 38.7665 8.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 18:18:58 39.0055 27.9275 1.3 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:14:11 38.4032 39.1373 8.8 -.- 2.4 2.3 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 18:07:38 38.9135 27.8910 0.0 -.- 1.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:06:52 38.3825 38.8982 7.8 -.- 2.1 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 18:04:30 39.0302 27.8877 15.6 -.- 1.5 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 18:03:54 38.1910 38.9472 26.0 -.- 2.0 -.- KOCKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 17:57:11 39.0583 27.8675 10.1 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:46:42 39.0012 27.8638 6.7 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:34:44 38.4215 39.0223 11.2 -.- 2.4 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 17:33:54 39.0478 27.7772 16.4 -.- 1.9 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:26:25 38.4540 39.2002 5.0 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 17:24:09 38.3947 39.1927 2.9 -.- 1.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 17:22:25 39.0197 27.8895 10.2 -.- 3.3 3.0 DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:18:05 39.0765 27.8342 1.5 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:17:29 38.9825 27.8527 14.0 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:14:09 38.3720 39.0537 11.3 -.- 1.6 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 17:13:55 38.3653 39.2295 5.3 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 17:13:39 38.2742 38.8763 16.9 -.- 1.7 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

ÜÇ BAKAN ELAZIĞ'DA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda yürütülen çalışmaları inceleyen bakanlar, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

"HEM ÇALIŞIYOR HEM DUA EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma çalışmalarının çok titiz şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtarma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

"ULAŞIMI ENGELLEYECEK BİR DURUM YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir." ifadeleri kullandı.