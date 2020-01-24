Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
THY'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı Elazığ'a ek seferler gerçekleştirileceği belirtilerek, "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.
Son dakika haberi... Türk Hava Yolları: "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek"
Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
- Depremler devam edecek mi?
- 24 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
- Bakan Soylu açıkladı: Seviyeyi 3 olarak belirledik
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.