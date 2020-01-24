Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2000/1 Şubat celbinde silahaltına alınacak vatandaşlar askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler. MSB'nin yayımladığı duyuruda, yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar ile Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanların sevk tarihleri belli oldu. Peki, e Devlet giriş ile askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Şubat askerlik yerleri ile ilgili tüm detaylar...



ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri sorgulama işlemi için MSB'nin resmi E-Devlet ekranı üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirebilecek olan gençler, vatani hizmetlerini nerede yapacaklarını öğrenebilecek. Bunun haricinde bedelli askerlik 2020 celp yerleri de açıklanan hususlar arasında yer alacak.

2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN



Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Askerlik yerleri için yapılan açıklamaya, aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.



BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı;

"Ocak/Şubat/Mart 2020'de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir."

ASKERLİKTE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.



Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.



Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.