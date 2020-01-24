Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. MTA fay hattı sorgulama işlemi, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından fay hattı sorgulama merak ediliyor. Peki, MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte merak edilen detaylar...

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

MTA FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ