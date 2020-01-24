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  • 24.01.2020 21:59
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 21:59

: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor?

Bu akşam saat 20.55'te Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Saat 21.07'de 5.4, saat 21.17'de 5.1 şiddetinde iki artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte işlemine dair merak edilenler

MTA fay hattı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. MTA fay hattı sorgulama işlemi, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından fay hattı sorgulama merak ediliyor. Peki, MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte merak edilen detaylar...

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

MTA FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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