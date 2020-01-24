Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, tefecilerden aldıkları borcu ödeyemedikleri için işkence ve tehdide maruz kalanların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, tefecilerden aldıkları borcu ödeyemedikleri için işkence ve tehdide maruz kalanların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
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