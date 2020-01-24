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  • 24.01.2020 10:23
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 10:52

'da işkence çetesine operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

’da, tefecilere borçlarını ödeyemeyen kişilere işkence yaparak tahsilat yapan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan aralarında adliyede görevli 1 kâtibin de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, tefecilerden aldıkları borcu ödeyemedikleri için işkence ve tehdide maruz kalanların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

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