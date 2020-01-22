Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.22'de Manisa merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Manisa merkezli depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.22 21:38:30 39.2530 25.5517 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2020.01.22 21:38:38)

2020.01.22 20:33:01 39.6580 25.8758 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANISA) İlksel

2020.01.22 20:11:31 37.9365 27.9495 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) İlksel

2020.01.22 19:49:03 37.8755 27.9380 5.3 -.- 3.5 3.5 EMIRDOGAN-(AYDIN) İlksel

2020.01.22 19:34:26 38.9153 27.2810 5.0 -.- 2.6 -.- KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 19:20:31 40.2810 34.8773 24.0 -.- 1.6 -.- CIRCIR-ALACA (CORUM) İlksel

2020.01.22 19:05:56 38.9085 27.2918 7.8 -.- 2.1 -.- UZUNLAR-(MANISA) İlksel

2020.01.22 19:02:29 39.8715 41.6252 9.1 -.- 1.4 -.- BULKASIM-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2020.01.22 18:45:03 39.3347 41.1117 6.1 -.- 1.8 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.01.22 18:12:37 38.8790 27.2900 13.1 -.- 2.2 -.- SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 17:56:02 38.8613 27.3130 11.8 -.- 1.7 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel

2020.01.22 17:49:14 38.9077 27.2348 6.5 -.- 1.8 -.- BAYRAMCILAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 17:46:30 38.8630 27.2878 9.2 -.- 4.1 4.0 SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 16:49:05 38.8650 27.3033 5.0 -.- 3.4 3.3 SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2020.01.22 16:18:28 38.8805 27.2785 1.7 -.- 3.3 3.2 PINARKOY-(MANISA) İlksel

2020.01.22 15:30:59 38.3985 34.3338 2.2 -.- 1.5 -.- GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2020.01.22 14:44:52 38.8875 26.6200 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.22 11:33:55 40.1668 31.6980 0.0 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.01.22 11:25:38 39.7040 30.1358 0.0 -.- 1.9 -.- KUMBET-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.22 10:51:17 38.4357 27.3342 4.8 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2020.01.22 10:24:48 41.6480 42.1380 2.5 -.- 3.0 3.2 GURCISTAN-TURKIYE SINIR BÖLGESİ İlksel

2020.01.22 09:06:29 37.0350 28.5307 9.0 -.- 2.0 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2020.01.22 09:03:59 37.8853 29.3573 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2020.01.22 08:40:42 39.4338 28.1388 8.0 -.- 1.5 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.01.22 08:36:16 39.6858 30.8447 0.0 -.- 1.0 -.- KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel