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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 10:35

Son dakika: Eylem hazırlığındaki 4 /’li terörist operasyonla yakalandı!

Son dakika haberi... MSB: bölgesindeki ’da eylem hazırlığında olan 4 /’li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

, bölgesindeki 'da eylem hazırlığında olan 4 /'li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla yakalandığını belirtti.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü üyesi olan 4 kişi sağ olarak yakalandı.



Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3.990.000 (40.000 TL) parası ele geçirildi.



Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi.

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