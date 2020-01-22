Şehit-gazi uyarısı İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi. Dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi. Bu amaçla Dernekler Kanunu'nun 28'inci maddesinde değişikliğe gidilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi. Dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi. Bu amaçla Dernekler Kanunu'nun 28'inci maddesinde değişikliğe gidilmişti. TÜM MANŞETLER