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gazetesi: uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edilmiş

’e ait Boeing’in ’da 11 yıl önce pilot hatası yüzünden değil, teknik arıza nedeniyle düştüğü iddia edildi. 25 Şubat 2009'da düşen uçakta 3'ü pilot, 1'i kabin memuru ve 5'i yolcu olmak üzere toplam dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Air skandal
Hollanda'nın Amsterdam 'na 2009'da inmek isterken düşen ve 9 kişiye mezar olan uçağıyla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. gazetesi, Boeing 737-800 NG tipi uçağın, lı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada "riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin" de rolü olduğunu yazdı. Kaza raporunda Hollandalı uzmanların, şirketin hatalarını gizlediği iddia edildi. ABD federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla kazanın hasıraltı edildiği bildirildi. Gerekli düzenlemeler yapılmadığı için de bu kazadan sonra Endonezya ve Etiyopya uçaklarının da düştüğüne dikkat çekildi.

25 Şubat 2009'da düşen uçakta 3'ü pilot, 1'i kabin memuru ve 5'i yolcu olmak üzere toplam dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Raporda, pilotların yükseklik farklılığını geç fark ederek uçağa zamanında müdahale edemedikleri öne sürülmüştü.

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