Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'na 2009'da inmek isterken düşen ve 9 kişiye mezar olan THY uçağıyla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. New York Times gazetesi, Boeing 737-800 NG tipi uçağın, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada "riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin" de rolü olduğunu yazdı. Kaza raporunda Hollandalı uzmanların, şirketin hatalarını gizlediği iddia edildi. ABD federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla kazanın hasıraltı edildiği bildirildi. Gerekli düzenlemeler yapılmadığı için de bu kazadan sonra Endonezya ve Etiyopya uçaklarının da düştüğüne dikkat çekildi.
25 Şubat 2009'da düşen uçakta 3'ü pilot, 1'i kabin memuru ve 5'i yolcu olmak üzere toplam dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Raporda, pilotların yükseklik farklılığını geç fark ederek uçağa zamanında müdahale edemedikleri öne sürülmüştü.
25 Şubat 2009'da düşen uçakta 3'ü pilot, 1'i kabin memuru ve 5'i yolcu olmak üzere toplam dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Raporda, pilotların yükseklik farklılığını geç fark ederek uçağa zamanında müdahale edemedikleri öne sürülmüştü.
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