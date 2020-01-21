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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 07:18

Son dakika haberi! oloji'den peş peşe uyarılar: Kar, sağanak ve fırtına...

oloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına görülecek. İşte 22 Ocak il il hava durumu raporu...

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar, sağanak ve fırtına...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 22 Ocak Meteoroloji hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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