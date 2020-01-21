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  • Son Güncelleme: 21.01.2020 08:15

'da faciadan dönüldü! saldırısında kullanılan ların aynısı bulundu!

'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo nın, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat () olduğu belirlendi.

Beşiktaş saldırısında kullanılan patlayıcıların aynısı bulundu!

'da istihbarat birimlerince uzun süren takibin ardından Bağlar, Kayapınar ve Çınar ile 'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde 8-12 Aralık'ta düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü 'nın sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram ile 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 21'i mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonla, örgütün patlayıcılarını bombalı eylem düzenlenecek şehirlere taşıyan ağ çökertilirken, patlayıcıların türü de belirlendi.

Yapılan incelemede patlayıcıların türünün olduğu saptandı. Çok güçlü bir patlayıcı olarak bilinen PETN'in veya 'den 'ye sokulduğu, daha sonra kırsal yollardan Diyarbakır'a getirilip depolandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA PETN KULLANILMIŞTI
'da 10 Aralık 2016'da ile karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda da 8 kilo PETN kullanıldığı belirlenmişti. Güvenlik güçleri, Beşiktaş'taki 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenleri de belirlemişti.

Yapılan çalışmasıyla Karacadağ bölgesinde gömülü patlayıcıları İstanbul'a götüren kişilerin, Diyarbakır'daki operasyonda tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E. olduğu ortaya çıkmıştı.

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