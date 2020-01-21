Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik başvurularını yapan vatandaşlardan, başvuru sayısının fazla olması nedeniyle kura aşamasına kalanlar sonuçları heyecanla bekliyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan 2020 Şubat celbinde silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri ile ilgili tarih bilgisi paylaşıldı. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 2019 yılında alınmıştı. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...