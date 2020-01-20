Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.01.2020 16:43
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 16:47

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Sultanbeyli'de 'ne yapılan saldırıya ilişkin 'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu belirtildi.

Çirkin provokasyonla ilgili flaş gelişme!

Sultanbeyli'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı. Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili 'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri