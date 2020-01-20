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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 10:10

dolandırıcıları fena yakalandı! dahi bilmedikleri ortaya çıktı!

’taki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bulunan banka ’lerine kopyalama cihazı yerleştiren iki şahıs yakalandı. vatandaşı oldukları belirlenen ve konuşmayı bilmedikleri ortaya çıkan sahıslar cezaevine gönderildi. Söz konusu şahısların 71 kişinin kartını kopyaladığı ortaya çıktı.

ATM fareleri fişte böyle yakalandı!

'ta bulunan bir 'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren iki vatandaşı emniyetin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay 2 Ekim günü meydana geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yakınlarındaki bir ATM'ye 2 şapkalı şahsın şüpheli şekilde geldikleri ve ATM'ye kart kopyalama cihazı ve kamera düzeneği yerleştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede söz konusu aparatların kopyalamam cihazı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri olay yerini kontrol altına alarak söz konusu iki şahısın kopyalama düzeneğini geri almak için gelmelerini bekledi.

71 KİŞİNİN KARTI KOPYALANMIŞ
Akşam saatlerinde, iki şahıs yerleştirdikleri kopyalama aparatını almak için geldiğindeyse kendilerini bekleyen polisler hırsızları gözaltına aldı. Bankamatiğe yerleştirilen kart kopyalama aparatı incelendiğinde toplamda 71 kişinin bu durumdan mağdur olduğu ve kartlarının kopyalandığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyete götürülen şahısların Romanya uyruklu oldukları ve konuşamadıkları için ifadeleri tercüman aracılığıyla alınan iki şüpheli, suçlamaları reddetti. ATM kameralarından bankamatiğe kopyalama aparatı yerleştirdikleri tespit edilen iki kişi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 71 kişinin mağdur olduğu olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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