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Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bir anne 5 çocuğunu kaybetti, kurtulan tek çocuğuna kucak açtı. Ülkeyi yasa boğan olayda Türkiye’nin adımı gönülleri fethetti.

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Türkiye Maarif Vakfı, yaraları sarıyor. Geçen hafta Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta adlı bir kadın bakacak kimsesi olmadığı için çocuklarının üzerinden kapıyı kilitleyerek evden çıktı. Evinde çıkan da 5 çocuğu can verdi. Olay nedeniyle yas ilan edildi.

Maarif Vakfı (TMV) Direktörü Adil Tanış, Türkiye'yi temsilen taziye ziyaretinde bulundu ve evde bulunmadığı için yangından kurtulan Zainab Bint Bilal'in 14 yaşındaki oğlunun eğitimini üstlendi.

Teklifi duyunca gözyaşlarına boğulan acılı kadın, "5 çocuğum gözlerimin önünde yandı. Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.

TÜLAY CANBOLAT

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