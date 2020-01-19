Türkiye Maarif Vakfı, yaraları sarıyor. Geçen hafta Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta Zainab Bint Bilal adlı bir kadın bakacak kimsesi olmadığı için çocuklarının üzerinden kapıyı kilitleyerek evden çıktı. Evinde çıkan yangında 5 çocuğu can verdi. Olay nedeniyle yas ilan edildi.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Direktörü Adil Tanış, Türkiye'yi temsilen taziye ziyaretinde bulundu ve evde bulunmadığı için yangından kurtulan Zainab Bint Bilal'in 14 yaşındaki oğlunun eğitimini üstlendi.
Teklifi duyunca gözyaşlarına boğulan acılı kadın, "5 çocuğum gözlerimin önünde yandı. Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Direktörü Adil Tanış, Türkiye'yi temsilen taziye ziyaretinde bulundu ve evde bulunmadığı için yangından kurtulan Zainab Bint Bilal'in 14 yaşındaki oğlunun eğitimini üstlendi.
Teklifi duyunca gözyaşlarına boğulan acılı kadın, "5 çocuğum gözlerimin önünde yandı. Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
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