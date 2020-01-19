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'le aranan 'cü : En yakınlarım dolandırdı bittim

5 yıldır ’de yaşayan, üyeliğinden 'le aranan , ’da video yayınladı. En güvendiği dostlarının kendisini nasıl dolandırdığını anlattı: En yakınlarım dolandırdı bittim...

En yakınlarım dolandırdı bittim
5 yıldır 'de yaşayan , 'da video yayınladı. En güvendiği dostlarının kendisini nasıl dolandırdığını anlattı:

Çok güvendiğim arkadaşlarımla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım. 'den gelmişsiniz, bir şey yapalım istiyorsunuz. Derken tokadı yiyorsunuz.

Buraya çocuklarımızın sigortasını bozarak 'deki birikimlerimizle gelmiştik. Hepsini kaybettik. Ailecek içe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz.



üyeliğinden 'le aranan Hakan Şükür, 2015'te ABD'ye kaçtı. Kafe açtı.

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