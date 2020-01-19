5 yıldır ABD'de yaşayan Hakan Şükür, Youtube'da video yayınladı. En güvendiği dostlarının kendisini nasıl dolandırdığını anlattı:
Çok güvendiğim arkadaşlarımla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım. Türkiye'den gelmişsiniz, bir şey yapalım istiyorsunuz. Derken tokadı yiyorsunuz.
Buraya çocuklarımızın sigortasını bozarak İsviçre'deki birikimlerimizle gelmiştik. Hepsini kaybettik. Ailecek içe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz.
FETÖ üyeliğinden Kırmızı Bülten'le aranan Hakan Şükür, 2015'te ABD'ye kaçtı. Kafe açtı.
Çok güvendiğim arkadaşlarımla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım. Türkiye'den gelmişsiniz, bir şey yapalım istiyorsunuz. Derken tokadı yiyorsunuz.
Buraya çocuklarımızın sigortasını bozarak İsviçre'deki birikimlerimizle gelmiştik. Hepsini kaybettik. Ailecek içe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz.
FETÖ üyeliğinden Kırmızı Bülten'le aranan Hakan Şükür, 2015'te ABD'ye kaçtı. Kafe açtı.
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