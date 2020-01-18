Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralandı. Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin, Konya'nın Ilgın ilçesindeki evine ateş düştü.
- Güncel
- 18.01.2020
- Gazete
Hakurk’tan acı haber
Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralandı. Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin, Konya'nın Ilgın ilçesindeki evine ateş düştü.
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