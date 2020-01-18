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'ın kuzeyi 'ta (22), teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralandı. Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin, 'nın Ilgın ilçesindeki evine ateş düştü.

Hakurk’tan acı haber
Irak'ın kuzeyi 'ta Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralandı. Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin, 'nın Ilgın ilçesindeki evine ateş düştü.

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