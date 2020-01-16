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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 17:55

Son dakika haberi: 'da kritik ! İlk isim belli oldu

Son dakika haberine göre Yargıtay ve Danıştay’da 6 yeni üyesinin belirlenmesi için yapıldı. Oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesi salt çoğunluğun üzerinde oy alarak üyeliğine seçildi.

YSK'da kritik gün! İlk isim belli oldu

() Başkanı ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yapılan lerin ilk turları tamamlandı.

Güven dahil 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenmesi için seçim yapıldı.

Yargıtay Genel Kurulunca yapılan seçimin ilk turunda, adaylardan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi. Diğer adaylar Mahmut Akgün, Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı. Yargıtay'daki seçimler, salı gününe bırakıldı.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca, yapılan seçimde ise adaylar Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Danıştay'daki seçime de gelecek hafta devam edilecek.

YSK'da, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona erecek.

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK'nın seçilen yeni üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkanı belirleyecek.

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