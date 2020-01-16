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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 23:07

, 'li vekile hediye etti

Genel Başkanı , MHP Milletvekili Bülent Karataş'a lerinden birini hediye etti. Karataş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den klasik otomobil sürprizi

Lideri , koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes'i MHP Milletvekili Bülent Karataş'a hediye etti.

TWİTTER'DAN DUYURDU
MHP'li Karataş, otomobili teslim aldıktan Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. Karataş paylaşımdan, 'Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum...' ifadelerini kullandı.

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