Son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın sabırsızlıkla beklediği af yasası ne zaman çıkacak araştırması başladı. Af yasası olarak bilinen cefa infaz düzenlemesi hakkında son bilgiler geldi. Bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak. İçerideki 288 bin hükümlünün yüzde 91'i 10 adet suç türünden cezaevinde bulunuyor. Bu 10 suçtan 6'sı için Başkan Erdoğan kesin talimat verdi ve bu suçlarda indirim olmamasını istedi. Başkan Erdoğan'ın asla indirim yapılmamasını istediği suçlar "terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar" olarak sıralandı.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...