Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
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