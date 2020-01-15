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  • 15.01.2020 09:27
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:27

merkezli operasyonu: 7 gözaltı

merkezli 6 ilde / silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Van merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde / silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim alırken, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen polis okulundan ihraç edilen öğrenci 8 örgüt üyesine yönelik çalışma başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün Van merkezli , , , ve illerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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