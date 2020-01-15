CHP’nin Ateş’i yüksek çıktı CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP FETÖ'ye teslim oldu" dedi. Partiden ihracı istendi. İtiraz eden Ateş, sözlerinin özeleştiri olduğunu belirterek, bu nedenle ihraç edilmemesi gerektiğini söyledi.

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP FETÖ'ye teslim oldu" dedi. Partiden ihracı istendi. İtiraz eden Ateş, sözlerinin özeleştiri olduğunu belirterek, bu nedenle ihraç edilmemesi gerektiğini söyledi. TÜM MANŞETLER