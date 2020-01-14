PKK yüzünden papazı buldu

Mardin Nusaybin'de hakkındaki terör soruşturması bulunan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen gözaltına alındı. Yakalanan PKK'lıların manastırda sakladıklarını itiraf etmesi sonucu, Bileçen tutuklanarak hapse atıldı.
Mardin Nusaybin'de hakkındaki terör soruşturması bulunan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen gözaltına alındı. Yakalanan PKK'lıların manastırda sakladıklarını itiraf etmesi sonucu, Bileçen tutuklanarak hapse atıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.