Bugünkü
Takvim

PKK yüzünden papazı buldu

Mardin Nusaybin'de hakkındaki terör soruşturması bulunan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen gözaltına alındı. Yakalanan PKK'lıların manastırda sakladıklarını itiraf etmesi sonucu, Bileçen tutuklanarak hapse atıldı.

PKK yüzünden papazı buldu
Mardin Nusaybin'de hakkındaki terör soruşturması bulunan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen gözaltına alındı. Yakalanan PKK'lıların manastırda sakladıklarını itiraf etmesi sonucu, Bileçen tutuklanarak hapse atıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPKK yüzünden papazı buldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri