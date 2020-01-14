O iddianame kabul edildi İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. TÜM MANŞETLER