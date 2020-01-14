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O iddianame kabul edildi

İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

O iddianame kabul edildi
İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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