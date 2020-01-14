Mansur Yavaş mı yoksa İmamoğlu mu yoksa İran mı?

İşte Salih Tuna'nın "Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu yoksa İran mı?" başlıklı o yazısı



Size bir şey söyleyeyim mi; serlevhamızdaki saçmalığın, alakasızlığın ben de farkındayım.

Size bir şey daha söyleyeyim, bunun bir nedeni var.

Bir önceki yazımda Davutoğlu mu Babacan mı yoksa Karamollaoğlu mu diyerek kendi aralarında mukayese yapmıştım. (AK Parti'yi elbette dışarda tutmuştum.)

Bugünkü yazı yolculuğumuzda da Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu mukayese edeceğim.

Hatta bir miktar da Melih Gökçek'i üzeceğim. Zira, Yavaş'ı İmamoğlu'na tercih edeceğim.

"İstanbul'da mukimsin de ondan, davulun sesi uzaktan hoş gelir" falan demeyin.

İcraat meselesi hiç değil.

İsterse Ankara'da kar yolları kessin, Mansur Bey de bir avuç tuz atmasın. İsterse, "kar taneleri beni alkışlıyor" desin, fark etmez.

Sinan Aygün'ün (malum 25 milyon pazarlığında) "Bavulla mı?" sorusuna, "Evet, bavul masraflarını meblağdan düşeriz" diye haber gönderseydi de "tercihim" değişmezdi.

Çünkü İmamoğlu'na nazaran Mansur Bey bana daha sahici geliyor. Yani, hatasıyla sevabıyla yurdum insanı.

İmamoğlu'nun (soyadı dahil) sahici hiçbir yanı yok.

"Turgut Özal'ı getirin Türkçeye çevireyim" diyen Cemal Süreya İmamoğlu'nu görseydi, kuvvetle muhtemel, "Türkçeye tercüme edilemez" derdi.

Nihayetinde, "biz bilim adamlarına boyun eğeriz" dediği bilim adamı bir süre sonra telefonla katıldığı televizyon programında, "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" dedi diye, "Onu neden programa bağladınız, ben 16 milyonun başkanıyım" şeklinde çıngar çıkartmaya çalışan bir insan evladından bahsediyoruz.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN