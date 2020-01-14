Kapandan kurtuluş yok TSK, Amanoslar'ın ardından, Hakkari'de de PKK'ya karşı Kapan Harekatı başlattı. Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde 825 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

TSK, Amanoslar'ın ardından, Hakkari'de de PKK'ya karşı Kapan Harekatı başlattı. Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde 825 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. TÜM MANŞETLER