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Kapandan kurtuluş yok

TSK, Amanoslar'ın ardından, Hakkari'de de PKK'ya karşı Kapan Harekatı başlattı. Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde 825 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kapandan kurtuluş yok
TSK, Amanoslar'ın ardından, Hakkari'de de PKK'ya karşı Kapan Harekatı başlattı. Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde 825 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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