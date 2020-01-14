Kapandan kurtuluş yok

TSK, Amanoslar'ın ardından, Hakkari'de de PKK'ya karşı Kapan Harekatı başlattı. Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde 825 personelin katılımıyla yapılan operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
- Güncel
- 14.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.