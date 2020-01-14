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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:11

14 Ocak TBMM takvimi: ? İkinci yargı paketi, nde son durum nedir?

Af yasası heyecanla bekleniyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için bugün mesaiye başlayacak. MHP'nin gündeme getirdiği, ikinci yargı paketinde yer alması beklenen af yasasındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, af çıktı mı? nde son durum nedir? ?

Af yasası çıktı mı?

Af ve ceza indiriminde son durum nedir? Af bekleyen binlerce vatandaş yasanın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Bu bağlamda, internet üzerinde 'af yasası çıktı mı?' gibi sorular gündeme geliyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için bugün toplanacak. Gözler af yasasına çevrildi. Peki, af çıktı mı? af ve ceza indiriminde son durum nedir? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AF YASASI ÇIKTI MI?

Af yasasının ne zaman çıkacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. İnfaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyordu. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Af yasasının bugün gündeme gelmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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