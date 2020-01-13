Bahçeli: Tarih cahilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da?' diyenler, kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir. CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkması ayıp ve arızalı bir üsluptur" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da?' diyenler, kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir. CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkması ayıp ve arızalı bir üsluptur" ifadesini kullandı. TÜM MANŞETLER