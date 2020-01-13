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Bahçeli: Tarih cahilleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da?' diyenler, kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir. CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkması ayıp ve arızalı bir üsluptur" ifadesini kullandı.

Bahçeli: Tarih cahilleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "'Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da?' diyenler, kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir. CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkması ayıp ve arızalı bir üsluptur" ifadesini kullandı.

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