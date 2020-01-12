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  • 12.01.2020 13:11
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 13:11

Son dakika: 'de korkutan !

Son ler... 'ün Karlıova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12:54'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7,02 km altında gerçekleşti.

Bingöl'de korkutan deprem!

Son ler! 'ün Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi.

Deprem Dairesi Başkanlığının geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12:54'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.

Sarsıntı yerin 7,02 km altında gerçekleşti. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

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