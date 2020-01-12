Son depremler! Bingöl'ün Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12:54'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.
Sarsıntı yerin 7,02 km altında gerçekleşti. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
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