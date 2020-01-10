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Şehitlere son görev

Suriye'nin Resulayn kentinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında bulunan Mehmetçiğe, PKK'lılar bombalı saldırıda bulundu. Uzaktan kumandalı aracın patlatılması sonucu şehit olan 4 asker için Şanlıurfa'da tören düzenlendi.

Şehitlere son görev
Suriye'nin Resulayn kentinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında bulunan Mehmetçiğe, PKK'lılar bombalı saldırıda bulundu. Uzaktan kumandalı aracın patlatılması sonucu şehit olan 4 asker için Şanlıurfa'da tören düzenlendi. Şehit Astsubay Sinan Köse ve şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç memleketleri Mersin'de, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut Mardin'de, şehit Uzman Çavuş Erol Yanık Sinan Köse Erol Yanık Halil Karakoç Fatih Akbulut Gaziantep'te toprağa verildi.

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