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  • 10.01.2020 21:10
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 21:10

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan , yarın (AB) Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan , yarın (AB) Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile 'ye gerçekleştireceği çalışma ziyareti çerçevesinde İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, ziyaret, AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

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