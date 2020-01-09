Yargı reformu paketinin yasalaşmasıyla kabul edilen "Seri Muhakeme Usulü" yeni yılda yürürlüğe girdi. Aynı gün iddianame hazırlandı, sanığın "Jet yargılamayı" kabul etmesiyle ceza yarıya indi ve hemen karar verildi.
- Güncel
- 09.01.2020
- Gazete
Seri mahkeme dönemi başladı
Yargı reformu paketinin yasalaşmasıyla kabul edilen "Seri Muhakeme Usulü" yeni yılda yürürlüğe girdi. Aynı gün iddianame hazırlandı, sanığın "Jet yargılamayı" kabul etmesiyle ceza yarıya indi ve hemen karar verildi.
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