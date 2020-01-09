Bugünkü
Takvim

Seri mahkeme dönemi başladı

Yargı reformu paketinin yasalaşmasıyla kabul edilen "Seri Muhakeme Usulü" yeni yılda yürürlüğe girdi. Aynı gün iddianame hazırlandı, sanığın "Jet yargılamayı" kabul etmesiyle ceza yarıya indi ve hemen karar verildi.

Seri mahkeme dönemi başladı
Yargı reformu paketinin yasalaşmasıyla kabul edilen "Seri Muhakeme Usulü" yeni yılda yürürlüğe girdi. Aynı gün iddianame hazırlandı, sanığın "Jet yargılamayı" kabul etmesiyle ceza yarıya indi ve hemen karar verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSeri mahkeme dönemi başladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri