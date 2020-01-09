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Kandil’de kadın teröriste infaz

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Hainin, Kandil'de infaz edildiği belirtildi.

Kandil’de kadın teröriste infaz
Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Hainin, Kandil'de infaz edildiği belirtildi.

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