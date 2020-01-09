Kandil’de kadın teröriste infaz

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Hainin, Kandil'de infaz edildiği belirtildi.
Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Hainin, Kandil'de infaz edildiği belirtildi.
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