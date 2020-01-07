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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 05:27

'nda pistten çıkan uçak hangara çekildi

'ndaki Pegasus uçağının pistten çıkaran maçura saplanması sonrası saatler süren çalışmalar sonuç verdi. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonrası uçak hangara çekildi.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak hangara çekildi

'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi. Ekiplerin pisste çalışması sürüyor.

Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu.

Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

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