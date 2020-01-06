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Karakutu için karar günü

davaları raporlarını hazırlayan . Dr. inin bir numaralı şüphelisi , 'da 'da yakalandı. Ev hapsinde tutulan katilin 'ta mahkemeye çıkacağı açıklandı. 'nin Bozkır'ın iade talebi için yaptığı başvurunun bu duruşmada sonuçlanacağı vurgulandı.

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