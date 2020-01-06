Karakutu için karar günü

FETÖ davaları raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin bir numaralı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, 10 Temmuz'da Ukrayna'da yakalandı. Ev hapsinde tutulan katilin 10 Ocak'ta mahkemeye çıkacağı açıklandı. Türkiye'nin Bozkır'ın iade talebi için yaptığı başvurunun bu duruşmada sonuçlanacağı vurgulandı.
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