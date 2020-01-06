Valilikten yapılan açıklamaya göre kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirlerin 08 Kasım 2019'da yayımlanan genelgeyle kaymakamlıklara, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirildiği belirtilerek, yapılan hazırlıklar düzenli olarak gözden geçirilip, muhtemel aksaklıkların önlenmesi için ilave önlemler alındığı ifade edildi.

İSTANBUL'U OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Alınan meteorolojik verilere göre bölgede kaydedilen soğuk ve yağışlı hava şartlarının bir süre daha İstanbul'u olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

YERLERİNİ BİLDİRİN

"Sokakta yaşayanların kötü hava şartlarından korunması ve bakım altına alınmaları için bütün vatandaşlarımızdan polis, zabıta veya sosyal hizmet ekiplerimize yardımcı olmalarını, ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatlarını arayarak, bu durumdaki kimsesizlerin ve bulundukları yerlerin bildirilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz."