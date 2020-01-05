7 Ocak Salı MEB Kütahya Valiliği kar tatili açıklaması... Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Ocak ayının ilk haftasında ülkemizin birçok ilinde kar yağışları başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre bazı illerde kar yağışı etkisini bu akşamdan itibaren itibaren arttıracak. Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır.

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