AVM'lerde vale terörü TAKVİM, Zorlu Center'daki vale ücretlerini manşetine taşıdı, telefonlar kilitlendi. Vatandaş, Zorlu'daki vale ve park sorununu İstanbul'un birçok bölgesinde yaşadıklarını aktardı.

TAKVİM, Zorlu Center'daki vale ücretlerini manşetine taşıdı, telefonlar kilitlendi. Vatandaş, Zorlu'daki vale ve park sorununu İstanbul'un birçok bölgesinde yaşadıklarını aktardı. TAKVİM, Zorlu Center'da vatandaşların otoparka girmek için saatlerce bekletildikten sonra valelere yönlendirildiğini ve en az 40 lira para alındığını haberine taşımıştı. Yine Akbank Wings kart sahiplerine de kampanyadan yararlanmak için en az 200 lira alışveriş şartı getirildiğini yazmıştı. İşte bizi arayan bazı vatandaşların anlattıkları:



Ali ŞAHİN: Zorlu Center'da aracımı valeye bırakmak istedim. Bana yer gösterdiler ve kendim park ettim. 40 lira ödedim.



Semih SUCU: Zorlu'ya tiyatroya gittik. 1 saat kuyruk. Wings kartımla ödemek istedim. 200 liralık alışveriş fişi istediler.



Mehmet ARSLAN: İstanbul'da hangi restorana gitseniz küçük-büyük hemen bir vale aracınızın kapısına yapışıyor. Mecbur bırakılıyorsunuz. Buna dur denilsin.



Şule BEYAZ: Her AVM'de bir vale hizmeti konulmuş. Parkların büyük kısmını da onlara ayırmışlar. Zaten yer yok mecbur bırakılıyorsunuz. Fiyatı da onlar belirliyor.