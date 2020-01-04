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  • 04.01.2020 22:37
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 22:37

ndan vatandaşlara "" uyarısı

ndan vatandaşlara "" uyarısı geldi. İletişim Başkanlığından, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

İletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı

nın Twitter hesabından, vatandaşlara "" uyarısı yapıldı.

Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının gözlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, İletişim Başkanlığının vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların milletin devlete güvenini kötüye kullanma girişimi olduğu vurgulandı.

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