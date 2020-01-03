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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 18:03

Son dakika: Bakanlık duyurdu: O uygulama 'a ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, '' uygulamasının, firmaların sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine 2020 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Bakanlık duyurdu! O uygulama 30 Haziran'a ertelendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

4925 sayılı Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği () çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır.

Ancak bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

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