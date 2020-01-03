FETÖ davasında flaş gelişme! 70 Hava Harp Okulu öğrencisine müebbet!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa müebbet hapis cezası verdi.
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa müebbet hapis cezası verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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