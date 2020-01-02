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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 20:02

'ndan acı haber: 2 askerimiz oldu

Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlarda Irak kuzeyi ’de 2 kahraman askerimiz düştü.

Pençe 3 Harekatı'ndan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir."

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