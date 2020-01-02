Emine Hanım cesaret verdi Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 121'inci gününü geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden analar, "Bizi çok mutlu etti. Daha da cesaret verdi" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 121'inci gününü geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden analar, "Bizi çok mutlu etti. Daha da cesaret verdi" açıklamasını yaptı. TÜM MANŞETLER