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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 14:42

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan , Barış Pınarı Harekatı kapsamında bulunduğu Tel Abyad'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan , şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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