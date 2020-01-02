Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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