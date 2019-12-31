Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.12.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 15:54

: Kırşehir'de unda 5 tutuklama

haberi... Kırşehir'de, terör örgütü 'a yönelik gerçekleştirilen da gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'a darbe üstüne darbe!
Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik dün düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu Ş.E., Ş.H., Z.H., Ş.E. ve S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri