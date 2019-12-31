Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.12.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:10

: 'de terör örgütü 'a yönelik da 8 şüpheli yakalandı

... 'in Torbalı ve Tire ilçelerinde terör örgütü 'a yönelik gerçekleştirilen da, 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İzmir'de DEAŞ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattı.

Torbalı ve Tire ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i Lübnan ve Almanya vatandaşı, 7'si de Suriye uyruklu olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri