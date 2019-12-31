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  • 31.12.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 13:23

'tan mesajı: Var gücümüzle çalışmaya devam

Sosyal medya hesabı 'dan bir mesajı paylaşan , "Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Var gücümüzle çalışmaya devam
Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından bir mesajı paylaştı.

, paylaşımında "2020 yılının, hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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