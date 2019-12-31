Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir yeni yıl mesajı paylaştı.
Bakan Albayrak, paylaşımında "2020 yılının, hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "2020 yılının, hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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